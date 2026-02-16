Топурия после карьеры в UFC хочет перейти в бокс

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Илия Топурия подтвердил, что после завершения карьеры в смешанных единоборствах намерен дебютировать в профессиональном боксе.

"Конечно, это в моих планах (провести боксерский поединок – прим. ред). Конечно, это случится. По крайней мере, после того как я закончу карьеру в смешанных единоборствах, точно сделаю этот шаг"

– Илия Топурия

При этом он отметил, что пока не знает, кто будет его соперником.

"Когда придет время, не знаю, кто будет на вершине, кто станет чемпионом мира в той весовой категории, в которой хочу драться. Так что посмотрим, прежде чем принимать такие решения, нужно учесть много факторов"

– Илия Топурия

Напомним, дебют испано-грузинского спортсмена в смешанных единоборствах состоялся весной 2015 года. В UFC провел 17 поединков, одержав победы во всех из них.