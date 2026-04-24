В ЕС сочли преждевременной отмену санкций против Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководство ЕС отказывается снимать действующие санкции с Ирана. Главным условием для их отмены Европейский союз называет кардинальный пересмотр политического курса страны.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала несвоевременным шаг по отмене санкций против Ирана. Об этом она заявила в ходе заседания парламентской группы блока ХДС и ХСС в Берлине.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что европейская сторона намерена дождаться от Ирана реальных действий и кардинальной смены текущего политического курса, прежде чем отменять санкции.

"Мы сначала должны увидеть фундаментальные изменения в поведении Ирана, поэтому пока преждевременно отменять санкции"

- Урсула фон дер Ляйен

Отметим, действующие санкции против Ирана позволили Брюсселю внести в черный список несколько сотен иранских граждан и компаний. Подобные ограничения подразумевают полную заморозку принадлежащих им активов на европейской территории, а также строгий запрет на въезд в страны Евросоюза.

