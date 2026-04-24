В ЕС сочли преждевременной отмену санкций против Ирана

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала несвоевременным шаг по отмене санкций против Ирана. Об этом она заявила в ходе заседания парламентской группы блока ХДС и ХСС в Берлине.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что европейская сторона намерена дождаться от Ирана реальных действий и кардинальной смены текущего политического курса, прежде чем отменять санкции.
"Мы сначала должны увидеть фундаментальные изменения в поведении Ирана, поэтому пока преждевременно отменять санкции"
- Урсула фон дер Ляйен
Отметим, действующие санкции против Ирана позволили Брюсселю внести в черный список несколько сотен иранских граждан и компаний. Подобные ограничения подразумевают полную заморозку принадлежащих им активов на европейской территории, а также строгий запрет на въезд в страны Евросоюза.