В Грузии назвали "красную черту" в вопросе членства в ЕС

Спикер парламента Грузии жестко высказался о вступлении страны в ЕС. Он подчеркнул, что для республики неприемлемо отказаться от права самим определять свою политику.

Грузия никогда не пойдет в Евросоюз по украинскому и молдавскому пути. Такое заявление сделал спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что Тбилиси не пойдет по пути, предусматривающим вступление в ЕС ценой уступки территорий и ликвидации государства.

"Если членство в ЕС становится самоцелью, значит, нужно пожертвовать территориальным суверенитетом, отказаться от права самим определять свою политику"

– Шалва Папуашвили

Спикер парламента добавил, что для Грузии это неприемлемо.

Напомним, в ноябре 2024 года власти республики объявили о решении приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении в сообщество.