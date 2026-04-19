Россияне назвали лучшими семейные отели Кубани

Самые лучшие города с отелями для семейного отдыха находятся на Кубани, в Анапе и Адлере, показало исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В преддверии майских праздников российские путешественники назвали лучшие отели, где можно спокойно и с комфортом провести праздничные выходные с семьей: ими стали гостиницы Анапы, Адлера и Суздаля, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Согласно полученным данным, самые высокие оценки семейной инфраструктуры получила Анапа: в местных гостиницах туристы особенно хвалят детские площадки и бассейны с подогревом. Также родители выделяют качественную анимацию и наличие негромких шоу"

- исследование

На втором месте расположился сочинский Адлер: здесь туристы с детьми по достоинству оценили высокий уровень сервиса и развитую инфраструктуру, отметив рядом с отелями множество развлечений для детей всех возрастов и мест для прогулок, передает ТАСС.

В топ-5 рейтинга вошли Суздаль, Сочи и Красная Поляна: в Суздале путешественники отметили просторные семейные номера и вкусные завтраки, а также множество детских площадок и прокат велосипедов.

Сочи порадовал семьи круглосуточной работой аниматоров и игровыми комнатами. Не остались без их внимания детские и взрослые бассейны, караоке и разнообразное питание. А вот Красная Поляна удивила семьи своими современными апартаментами и отелями с открытыми подогреваемыми бассейнами и игровыми комнатами.

Главным критерием рейтинга стали те отзывы, в которых туристы объективно оценивали, насколько отели или апартаменты городов удобны для размещения всей семьей.