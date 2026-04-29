Пезешкиан и Лукашенко обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президенты Ирана и Беларуси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути урегулирования конфликта между Ираном и США.

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В ходе беседы иранский президент рассказал об обстановке в Персидском заливе и позициях Тегерана в диалоге с Вашингтоном по урегулированию ситуации.

Александр Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность в скорейшем урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Главы государств сошлись во мнении, что достижению мира сейчас мешает нехватка взаимного доверия между Ираном и США. В завершение разговора Масуд Пезешкиан поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку Ирана со стороны Беларуси.