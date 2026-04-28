Мария Захарова отметила вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне

В МИД РФ отметили вклад Грузии и народа страны в победу в Великой Отечественной войне, а также тесные исторические связи двух стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о значительном вкладе грузинского народа в победу в Великой Отечественной войне. По словам Захаровой, Россия и Грузия связаны общей историей.

"Мы сохраняем, я имею в виду, в России сохраняется общее историческое наследие с Грузией. Мы бережно относимся к военным мемориальным объектам на нашей территории"

– Мария Захарова

По словам дипломата, из 3,5 млн человек населения Грузинской ССР сражаться с врагом на передовую отправились 700 тыс чел. Как отметила Мария Захарова, эти данные красноречивее всего отражают вклад грузинского народа.