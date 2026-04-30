Азербайджан смотрит в мирное будущее Южного Кавказа – Хикмет Гаджиев

Память о трагедиях Карабахской войны хранится в Азербайджане, но при этом Баку устремлен к налаживанию прочного мира на Южном Кавказе, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"На протяжении 30 лет Карабах ассоциировался с войной, конфликтом и кровопролитием. Но, сохраняя память о трагедиях прошлого, включая Ходжалинский геноцид, мы смотрим в будущее – мирное будущее Азербайджана и Южного Кавказа в целом"

– Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что Баку, реализуя свою внешнюю политику, всегда стремился к добрососедским и мирным отношениям со всеми окружающими странами, но полностью воплотить в жизнь его не удавалось из-за конфликта с Арменией.

"Но сегодня я могу сказать, что у Азербайджана установлены дружественные и добрососедские отношения со всеми соседями, включая Республику Армения"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента отметил, что путь к миру непрост и долог путь, он требует дипломатических усилий. Он указал на то, что власти Азербайджана проявили "дипломатическую смелость", протянув руку мира Еревану.

Кроме того, Хикмет Гаджиев сообщил о формировании на Южном Кавказе нового статуса-кво, в основе которого лежат такие принципы, как законность, легитимность, нормы международного права.

Он напомнил о еще одном историческом моменте, который случился на этой неделе в отношениях Еревана и Баку.

"Заместитель премьер-министра Азербайджана посетил Армению, где на уровне правительств двух стран – Азербайджана и Армении – обсуждались различные пункты повестки, включая экономические и торговые отношения, политический диалог, а также делимитацию и демаркацию границ – как это обычно происходит между соседними странами"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента АР также обратил внимание на то, что поставки ряда товаров в Армению получают статус новой нормы в азербайджано-армянских отношениях, а также помогают упрочению энергобезопасности и улучшению общего благополучия Армении.

"Мы рассматриваем возможность импорта отдельных товаров, и бизнес-сообщества двух стран уже работают сообща"

– Хикмет Гаджиев

Кроме того, он заявил, что Баку призывает представителей армянских НПО и гражданских институтов принимать более активное участие в выяснении судеб пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, этот призыв был озвучен им и во время недавних контактов с представителями гражданского общества Армении.

Тем не менее, заверил он, Баку намерен подтверждать приверженность ответственности, сотрудничеству и взаимодействию в регионе, взаимодействуя и с Арменией, и с другими странами-соседями, стремясь к построению мирных отношений со всеми государствами региона.