Тестовый участок пляжа в Анапе одобрен специалистами

Тестовый участок пляжа в Анапе одобрен специалистами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти разрешили купание на тестовом участке пляжа в 1 км в Анапе. Участок был проверен специалистами Роспотребнадзора.

Тестовый участок пляжа в Анапе прошел все необходимые проверки и получил разрешение специалистов для эксплуатации в новом сезоне, информирует оперштаб Кубани. 

Согласно данным оперштаба, речь идет об участке восстановленной береговой линии в 1 км, который используется для отдыха у воды детским курортом "Вита" и другими учреждениями. 

"Именно здесь в качестве тестовой площадки, впервые провели работу по восстановлению пляжной территории"

– оперштаб 

По информации оперштаба, Роспотребнадзор в конце апреля проверил этот участок и одобрил воду для купания. Пляж готов к приему отдыхающих.

