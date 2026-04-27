Посол рассказал о контактах России и Ирана

Флаги России и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Тегеран сотрудничают на различных уровнях, потому контакты двух государств в текущей обстановке естественны, поделился иранский посол.

Россия и Иран связывают широкие и многогранные отношения, сотрудничество ведется на разных уровнях и контакты сторон в настоящей обстановке естественны, поделился посол Ирана в Италии Мохаммад Реза Сабури.

Прежде всего дипломат в интервью ТАСС отметил, что РФ и Иран имеют положительный опыт двустороннего, регионального и международного сотрудничества, а отношения в настоящее время можно охарактеризовать как глубокие и многогранные.

"Обмен делегациями и встречи официальных лиц из двух стран являются естественным явлением и не ограничиваются текущим периодом. Учитывая позитивные и широкие отношения между Москвой и Тегераном, консультации между двумя странами по различным вопросам, включая последние события и ядерные переговоры, вполне предсказуемы"

– Мохаммад Реза Сабури

Напомним, в начале этой недели состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи. На встрече было отмечено, что российская сторона готова делать все, чтобы на Ближнем Востоке как можно скорее наступил мир.

