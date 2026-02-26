Иностранные дипломаты прибыли в Карабах

В Азербайджане стартовал двухдневный визит представителей дипкорпуса на освобожденные территории республики. Дипломаты уже побывали в Ходжалы и в городе Ханкенди.

Утром 1 мая делегация посетила мемориал жертвам Ходжалинского геноцида. Дипломаты ознакомились с мемориальным комплексом, воздвигнутым в память о жертвах геноцида в Ходжалы.

Затем представители дипкорпуса прибыли в город Ханкенди, где посетили Парк Победы.

Двухдневная поезда в Восточный Зангезур и Карабах осуществляется в сопровождении помощника арезидента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента АР Хикмета Гаджиева.

Участие в поездке принимают более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей из 62 стран и международных организаций.

В рамках поездки делегаты также побывают в населенных пунктах Шушинского и Лачинского районов и ознакомятся с проводимыми в регионе работами по реконструкции и восстановлению.