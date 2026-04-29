В Абхазии появится горнолыжный курорт

Горнолыжный курорт будет создан в Абхазии, проект разрабатывает "Кавказ.РФ". Реализация вскоре начнется, заявил Юмшанов.

Гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов сообщил, что ведется разработка проекта всесезонного горнолыжного курорта в Абхазии.

"Мы поработали вместе с нашими абхазскими коллегами, и у нас есть концепция достаточно крупного, интересного горнолыжного курорта в Республике Абхазии, причем всесезонного, потому что там все рядом: и море, и озеро Рица, и Гагра, и Пицунда"

– Андрей Юмшанов

В беседе с ТАСС на КИФ-2026 он добавил, что это кольцевой маршрут с большим потенциалом в плане привлечения инвестиций и оживления горных территорий Абхазии.

Предварительный проект был представлен на Абхазском молодежном экономическом форуме, затем концепция курорта была презентована на стенде Республики Абхазия на КИФ-2026.

В настоящее время проект курорта в Гагрском районе обсуждается, вскоре начнется его реализация, сообщил Юмшанов.

Запуск курорта позволит сделать Абхазию круглогодичным туристическим направлением.