Вестник Кавказа

В Абхазии появится горнолыжный курорт

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт будет создан в Абхазии, проект разрабатывает "Кавказ.РФ". Реализация вскоре начнется, заявил Юмшанов.

Гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов сообщил, что ведется разработка проекта всесезонного горнолыжного курорта в Абхазии.

"Мы поработали вместе с нашими абхазскими коллегами, и у нас есть концепция достаточно крупного, интересного горнолыжного курорта в Республике Абхазии, причем всесезонного, потому что там все рядом: и море, и озеро Рица, и Гагра, и Пицунда"

– Андрей Юмшанов

В беседе с ТАСС на КИФ-2026 он добавил, что это кольцевой маршрут с большим потенциалом в плане привлечения инвестиций и оживления горных территорий Абхазии.

Предварительный проект был представлен на Абхазском молодежном экономическом форуме, затем концепция курорта была презентована на стенде Республики Абхазия на КИФ-2026.

В настоящее время проект курорта в Гагрском районе обсуждается, вскоре начнется его реализация, сообщил Юмшанов.

Запуск курорта позволит сделать Абхазию круглогодичным туристическим направлением.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.