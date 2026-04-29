Путин поддержал кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана

Путин поддержал кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин поддержал Федора Щукина в качестве возможного преемника Сергея Меликова. Также российский президент поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост главы правительства Дагестана.

Российский лидер Владимир Путин поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана. Щукин является председателем Верховного суда Дагестана. 

"Что касается председателя Верховного суда (Дагестана - ред.), он и в Москве известен. В силу того, как он осуществляет свои функции судебные, он человек порядочный, последовательный и честный"

– Владимир Путин

Отметим, что главу Дагестана должны избрать депутаты Народного собрания республики. Выбор производится среди тех кандидатов, которые представлены президентом страны. 

Также главе государства был представлен Магомед Рамазанов в качестве возможного главы правительства республики. Путин поддержал его выдвижение.

