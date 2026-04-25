Трамп надеется на урегулирование конфликта на Украине – Пентагон

Глава американского Пентагона Хегсет заявил о том, что президент Трамп верит в успешное завершение украинского конфликта путем заключения мирного договора между Москвой и Киевом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп верит, что мирный договор между Россией и Украиной может быть заключен, такое заявление сделал Пит Хегсет.

Об этом он сообщил в ходе обсуждения в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"В конечном счете, президент Трамп верит, что сделка между Россией и Украиной может быть достигнута"

– Пит Хегсет

Кроме того, глава Пентагона США заявил о том, что ценит факт того, что "Европа теперь платит за любое оружие, которое США предоставляет".