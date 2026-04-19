Киев предложил провести встречу Россия-США-Украина в Баку

Украина готова провести трехсторонние переговоры с Соединенными Штатами и Россией в Баку. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая 25 апреля на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане"
– глава украинского государства
Владимир Зеленский подчеркнул, что сообщил об этом своему азербайджанскому коллеге в ходе сегодняшней встречи. Он также акцентировал внимание на том, что Киев высоко ценит роль партнеров в медиации данного процесса.
"Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам"
– президент Украины
Напомним, Зеленский прибыл в субботу с рабочим визитом в Азербайджан.
Последние на данный момент трехсторонние переговоры по Украине состоялись в Женеве 17-18 февраля.