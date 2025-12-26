"Яндекс Переводчик" заговорил на чеченском

В сервисе "Яндекс Переводчик" появился новый язык – теперь с его помощью без труда можно перевести фразы на чеченском, который стал первым из нахско-дагестанской группы.

Теперь чтобы перевести любую фразу, сказанную или написанную на чеченском языке, можно воспользоваться бесплатным сервисом "Яндекс Переводчик" – среди множества встроенных в него опций появился чеченский язык, первый из нахско-дагестанской группы, сообщили в пресс-службе компании.

"Теперь пользователи могут переводить тексты с чеченского на более чем сто других языков и обратно. Эта функция доступна на сайте и в приложении "Переводчика", а также прямо в тематическом блоке перевода в "Поиске""

Огромную помощь в новой разработке платформе оказал Институт чеченского языка – благодаря его данным теперь можно изучать язык, родной для почти 1,5 млн человек, читать чеченские тексты и знакомиться с культурным наследием народа республики, передает портал "Это Кавказ".

Новый язык – лишь часть проекта по сохранению языков народов России, который развивает компания вместе с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей – переводчик уже поддерживает 18 национальных языков народов страны. А скоро для чеченского заработают голосовой ввод и озвучка, добавили в компании.