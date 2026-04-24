Переговоры с Пакистаном в Исламабаде оценили в МИД Ирана

Прошедшие на прошлой неделе в Исламабаде переговоры между Ираном и Пакистаном получились успешными. Такое заявление сделал 27 апреля глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что в ходе встречи был проведен анализ предыдущих переговоров и обсуждалось дальнейшее взаимодействие.

"Мы провели хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане, <...> поездка была успешной. Мы проанализировали прошлые (встречи) и обсудили, в каком направлении и при каких условиях переговоры могут продолжаться"

– иранский министр

На прошлой неделе руководитель внешнеполитического ведомства провел в Исламабаде переговоры, посвященные возможному прекращению огня и перемирию с Соединенными Штатами. Он пообщался с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром и командующим армией Асимом Муниром. На встречах обсуждались региональные события и установление режима прекращения огня.