Переговоры с Пакистаном в Исламабаде оценили в МИД Ирана

Прошедшие на прошлой неделе в Исламабаде переговоры между Ираном и Пакистаном получились успешными. Такое заявление сделал 27 апреля глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.
Он подчеркнул, что в ходе встречи был проведен анализ предыдущих переговоров и обсуждалось дальнейшее взаимодействие.
"Мы провели хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане, <...> поездка была успешной. Мы проанализировали прошлые (встречи) и обсудили, в каком направлении и при каких условиях переговоры могут продолжаться"
– иранский министр
На прошлой неделе руководитель внешнеполитического ведомства провел в Исламабаде переговоры, посвященные возможному прекращению огня и перемирию с Соединенными Штатами. Он пообщался с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром и командующим армией Асимом Муниром. На встречах обсуждались региональные события и установление режима прекращения огня.