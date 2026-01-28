Прямые рейсы из Тбилиси в Шанхай появятся летом

Тбилиси и Шанхай вскоре свяжут прямые рейсы, следует из сообщения пресс-службы министерства экономики Грузии.
Первый рейс запланирован на 15 июля, летать самолеты будут трижды в неделю. Города свяжет авиакомпания China Eastern Airlines.
Договоренность о запуске рейсов была достигнута в ходе визита в Китай главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.
Запуск рейсов между грузинской столицей и Шанхаем поможет в развитии двустороннего сотрудничества и в укреплении деловых связей Грузии и КНР. Также прямые рейсы дадут возможность развитию туризма и откроют новые экономические возможности для сотрудничества стран.