Прямые рейсы из Тбилиси в Шанхай появятся летом

В середине лета из Тбилиси будут запущены прямые рейсы в Шанхай. Новые рейсы будет выполнять компания China Eastern Airlines.

Тбилиси и Шанхай вскоре свяжут прямые рейсы, следует из сообщения пресс-службы министерства экономики Грузии.

Первый рейс запланирован на 15 июля, летать самолеты будут трижды в неделю. Города свяжет авиакомпания China Eastern Airlines.

Договоренность о запуске рейсов была достигнута в ходе визита в Китай главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили.

Запуск рейсов между грузинской столицей и Шанхаем поможет в развитии двустороннего сотрудничества и в укреплении деловых связей Грузии и КНР. Также прямые рейсы дадут возможность развитию туризма и откроют новые экономические возможности для сотрудничества стран.

