Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Американский президент Дональд Трамп решил отменить поездку спецпосланника Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Исламабад, где, при посредничестве Пакистана, должны были пройти переговоры Вашингтона и Тегерана. Об этом он сам заявил телеканалу Fox News.

Уточняется, что глава государства принял это решение в одностороннем порядке.

"Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: "Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты. Они (Иран - ред.) могут позвонить нам, когда захотят. Но вы больше не будете совершать 18-часовых перелетов ради разговоров ни о чем"

– Дональд Трамп

В то же время, уточнил американский президент, отмена встречи не означает возобновления военных действий против Ирана. Трамп добавил, что этот вопрос еще пока не обсуждался.

Ранее сегодня стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи в Исламабаде переговоры с официальными лицами Пакистана, в ходе встреч он озвучил позицию Тегерана относительно требований американской стороны.

О том, что иранский министр не намерен встречаться с представителями США, было известно изначально – об этом сообщал представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.