Пентагон пообещал усилить блокаду иранских портов

Пентагон намерен усилить морскую блокаду портов Ирана и продолжать ее столько, сколько будет необходимо до полной капитуляции Тегерана, заявил сегодня, выступая на пресс-конференции в Пентагоне совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном, министр войны США Пит Хегсет.

"Главное - результат. Иран никогда не получит ядерное оружие. Выбор за ними, но время в условиях этой блокады работает не в их пользу"

- Пит Хегсет

По поручению президента США Дональд Трамп американская сторона "взяла под контроль", и в ближайшие дни к операции присоединится второй авианосец, заявил министр, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Также Хегсет отметил: если Иран продолжит устанавливать мины и угрожать американским торговым судам и американским военным, США готовы применить силу, в том числе – задействовать летальную силу.

Операция будет расширяться и вскоре примет глобальный масштаб, а европейским странам, активно использующим Ормузский пролив, следует взять на себя ответственность за его полное открытие, подчеркнул глава Пентагона.

Его слова подтвердил и Дэн Кейн, отметив: блокада Ормузского пролива реализуется в полном объеме и применяется ко всем судам, входящим или выходящим из иранских портов, независимо от их принадлежности.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ранее на этой неделе провели новую волну минирования Ормузского пролива. Американские военные обнаружили операцию по установке мин и внимательно следят за происходящим – США известно точное количество установленных Ираном мин. Накануне Трамп отдал приказ военным "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, устанавливающие мины, а также в три раза ускорить процесс разминирования.