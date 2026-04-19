Новые туристические маршруты открыли в двух районах Ингушетии

Ингушетия к лету приросла новыми туристическими маршрутами – они приведут гостей республики к ее историческим достопримечательностям.

"Исторические" туристические маршруты заработали в двух районах Ингушетии, рассказали в пресс-службе главы региона Махмуда-Али Калиматова.

"В Джейрахском и Сунженском районах открыты новые маршруты, такие как походы к средневековому замковому комплексу Эги-Чож и другим историческим местам, что дает путешественникам возможность увидеть Ингушетию с другой стороны"

– представитель пресс-службы

Кроме того, он сообщил о запуске маршрута для автомобилистов под названием "В стране башен и легенд" – его можно найти на общероссийском портале "Путешествуй.РФ", передает "Интерфакс".

Махмуд-Али Калиматов рассказал также, что в рамках программы субсидий за минувший год было выделено средств свыше 23 млн рублей. На эти деньги были проведены масштабные события, включая фестиваль "Кинжал" и конкурс "Фусам-нана", а также мероприятия для семейного досуга. Благодаря мероприятиям республику посетило больше туристов, которые ознакомились с ее культурой и традициями.

Глава региона добавил, что сейчас в республике на благо туристов трудятся 56 гидов, прошедших аттестацию, что гарантирует их качественную работу и высокую квалификацию.