Иран задержал судно за предполагаемые связи с армией США

КСИР Ирана подозревает судно Epaminodes в связях с американской армией. Оно было задержано иранскими военными несколько дней назад.

Судно EPAMINODES, задержанное на этой неделе за попытку пройти через Ормузский пролив без разрешения, может сотрудничать с военными США. Такого мнения придерживается Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

По данным телеканала Press TV, который ссылается на заявление КСИР, за последние полгода судно неоднократно заходило в порты США, игнорировало предупреждения и нарушало правила судоходства.

"Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал подробности о судне, которое он недавно захватил и передал в иранские территориальные воды, заподозрив его в сотрудничестве с американскими военными. КСИР включил в отчет подробности о судне, определенном как Epaminodes"

Напомним, 22 апреля военно-морские силы КСИР сообщали о задержании двух кораблей – MSC-Francesca, связанный с Израилем, и плывший под флагом Либерии Epaminodes. Иранские военные отмечали, что оба судна попытались пройти без разрешения в районе Ормузского пролива.