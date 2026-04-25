Грузия не примет угрозы со стороны Евросоюза – Бочоришвили

Глава МИД Грузии выступила с заявление после встречи с послом Евросоюза. Она отметила, что республика не собирается терпеть угрозы со стороны ЕС.

Грузия не примет давление и угрозы со стороны Евросоюза. Такое заявление сделал глава МИД страны Мака Бочоришвили после прошедшей 27 апреля встречи послом ЕС Павлом Герчинским.

Она подчеркнула, что грузинское руководство лучше знает, каким путем следует идти республике.

"Никто, кроме нас, грузин и избранной народом власти, не поймет, на каком перепутье стоит страна. Власть лучше всех чувствует, какой путь выбрать, и знает, что нам не нужны ни поляризация общества, ни радикальная повестка. Не нужны и темное прошлое, и подобные угрозы"

– Мака Бочоришвили

Руководитель внешнеполитического ведомства добавила, что в Грузии нет никаких репрессий, которые ЕС требует прекратить для возвращения на "демократический путь". По его словам, все законы, принимаемые парламентом, направлены на обеспечение стабильности и безопасности.

"Отношения с Евросоюзом зашли в тупик, и этому есть только одна причина – поведение, которое мы наблюдаем со стороны брюссельской бюрократии"

– глава МИД Грузии

Ранее сообщалось, что Герчинский заявил на одном из мероприятий в Брюсселе, что республика Южного Кавказа находится на неверной траектории. Он отметил, что рассчитывает увидеть, как Тбилиси вернется на европейский путь, а не в свое "темное прошлое".