В Азербайджане очистили от мин и боеприпасов 1,6 тыс га за неделю

Сотрудники ANAMA за прошлую неделю очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов около 1,6 тыс га освобожденных территорий Азербайджана.

По данным ANAMA, за прошлую неделю найдено и нейтрализовано свыше 60 минных угроз, также обезврежено более 620 боеприпасов. Работы по устранению минных угроз выполнены в 13 районах, а также на территории города Ханкенди.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует оказать поддержку Баку в деле разминирования. На эти цели Брюссель готов выделить €22 млн.