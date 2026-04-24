В Азербайджане очистили от мин и боеприпасов 1,6 тыс га за неделю

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Специалисты из агентства ANAMA продолжают работы по разминированию освобожденных территорий Азербайджана. За прошлую неделю удалось сделать безопасными почти 1,6 тыс га территорий. 

По данным ANAMA, за прошлую неделю найдено и нейтрализовано свыше 60 минных угроз, также обезврежено более 620 боеприпасов. Работы по устранению минных угроз выполнены в 13 районах, а также на территории города Ханкенди. 

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует оказать поддержку Баку в деле разминирования. На эти цели Брюссель готов выделить €22 млн.

