Тегеранский аэропорт возобновил работу

Аэропорт в Тегеране осуществил свои первые после паузы международные рейсы. Сегодня пассажиры смогли вылететь в Турцию, Саудовскую Аравию и Оман.
В Тегеране 25 апреля возобновил свою работу международный аэропорт имени имама Хомейни. Соответствующую информацию подтверждают иранские СМИ.
По его информации, первая группа пассажиров уже вылетела в Стамбул (Турция), Медину (Саудовская Аравия) и Маскат (Оман).
Согласно предварительным данным, в ближайшие дни воздушная гавань увеличит количество международных рейсов.
Напомним, воздушное пространство Ирана оставалось долгое время закрытым из-за обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, произошедшего в конце февраля. В минувшие выходные в Исламской Республике сообщили об открытии части воздушного пространства.