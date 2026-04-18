Тегеранский аэропорт возобновил работу

Аэропорт в Тегеране осуществил свои первые после паузы международные рейсы. Сегодня пассажиры смогли вылететь в Турцию, Саудовскую Аравию и Оман.

В Тегеране 25 апреля возобновил свою работу международный аэропорт имени имама Хомейни. Соответствующую информацию подтверждают иранские СМИ.

По его информации, первая группа пассажиров уже вылетела в Стамбул (Турция), Медину (Саудовская Аравия) и Маскат (Оман).

Согласно предварительным данным, в ближайшие дни воздушная гавань увеличит количество международных рейсов.

Напомним, воздушное пространство Ирана оставалось долгое время закрытым из-за обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, произошедшего в конце февраля. В минувшие выходные в Исламской Республике сообщили об открытии части воздушного пространства.