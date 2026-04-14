Иран частично открыл воздушное пространство

Власти Ирана дали зеленый свет пассажирским самолетам: небо страны частично открыли для авиасообщения после начала войны.

По информации Управления гражданской авиации, с 7:00 стала доступна для выполнения авиарейсов часть воздушного пространства в восточной части страны.

Также начали работу некоторые аэропорты, однако работать аэрогавани будут пока в ограниченном режиме – с 6:30 до 17:30 по мск.

Отметим, что власти Ирана открыли воздушное пространство впервые с 28 февраля, когда началась военная операция Израиля и США против ИРИ.