Иран частично открыл воздушное пространство

Власти Ирана дали зеленый свет пассажирским самолетам: небо страны частично открыли для авиасообщения после начала войны.

Авиационные власти Ирана разрешили выполнение авиарейсов, открыв часть воздушного пространства.  

По информации Управления гражданской авиации, с 7:00 стала доступна для выполнения авиарейсов часть воздушного пространства в восточной части страны. 

Также начали работу некоторые аэропорты, однако работать аэрогавани будут пока в ограниченном режиме – с 6:30 до 17:30 по мск. 

Отметим, что власти Ирана открыли воздушное пространство впервые с 28 февраля, когда началась военная операция Израиля и США против ИРИ.

