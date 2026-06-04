Атака дронов на корабли в Черном море: погибли пять граждан Азербайджана

Дипломатическое ведомство Азербайджана сообщило о гибели пяти граждан страны в результате удара дронами по танкеру и двум сухогрузам в Черном море. Россия направила соболезнования Азербайджану.

В МИД Азербайджана сообщили о гибели пяти граждан страны в ходе удара морскими дронами по танкеру и двум сухогрузам в Черном море.

По информации дипведомства, трое членов экипажей судов получили ранения. Им оказывается медицинская помощь в больнице города Ейска. Всего на судах находилось 25 граждан АР.

В МИД АР контактируют с другими ведомствами страны по факту происшествия. К месту инцидента направилась группа сотрудников посольства Азербайджана в России.

Россия выразила соболезнования азербайджанской стороне. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что России известно, какая страна стоит за этой атакой.

"Мы хорошо знаем, кто с помощью воздушных и морских дронов атакует мирные гражданские суда в акваториях Черного моря и даже Средиземного моря"

– Михаил Галузин