Вестник Кавказа

Атака дронов на корабли в Черном море: погибли пять граждан Азербайджана

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломатическое ведомство Азербайджана сообщило о гибели пяти граждан страны в результате удара дронами по танкеру и двум сухогрузам в Черном море. Россия направила соболезнования Азербайджану.

В МИД Азербайджана сообщили о гибели пяти граждан страны в ходе удара морскими дронами по танкеру и двум сухогрузам в Черном море. 

По информации дипведомства, трое членов экипажей судов получили ранения. Им оказывается медицинская помощь в больнице города Ейска. Всего на судах находилось 25 граждан АР. 

В МИД АР контактируют с другими ведомствами страны по факту происшествия. К месту инцидента направилась группа сотрудников посольства Азербайджана в России. 

Россия выразила соболезнования азербайджанской стороне. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что России известно, какая страна стоит за этой атакой. 

"Мы хорошо знаем, кто с помощью воздушных и морских дронов атакует мирные гражданские суда в акваториях Черного моря и даже Средиземного моря"

– Михаил Галузин

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