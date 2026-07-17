США перебрасывают истребители и готовятся к войне с Ираном

Соединенные Штаты ведут подготовку к полномасштабной войне с Ираном, наращивается присутствие военной авиации в регионе, пишут СМИ.

США могут расширить военную операцию против Ирана, на этом фоне было принято решение о переброске на Ближний Восток истребителей F-16 и F-35 из Европы.

Американские официальные лица поделились с The New York Times, что проводится переброска истребителей: из Германии на Ближний Восток направлены истребители F-16 ВВС США, из Великобритании – F-35. Также США направят в регион дополнительные самолеты-заправщики.

Данные меры, пишет The New York Times, указывают на планы Вашингтона вскоре усилить удары по Ирану.

Согласно публикации The Washington Post со ссылкой на источники, администрация США рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана и возобновления полномасштабной войны после гибели военных США на базах в Иордании и Ираке.

Отмечается, что расширение операции против Исламской Республики может осложниться сокращением запасов средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, кроме того имеются ограничения по переброске дополнительных сил в регион. У Соединенных Штатов недостаточно ресурсов для безопасного продолжения военной операции против ИРИ, заключил один из собеседников The Washington Post.