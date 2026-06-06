Баку и Тбилиси переходят на электронные разрешения для грузоперевозок

Грузия и Азербайджан начали процесс обмена электронными разрешениями в международных автомобильных грузоперевозках с полным переходом на новый формат в 2027 году.

В Грузии и Азербайджане стартовал процесс выдачи и обмена электронными разрешениями в международных автомобильных грузоперевозках. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Стороны уже обменялись по 1 тыс электронных разрешений каждого типа в рамках достигнутых договоренностей, при этом полный переход на цифровой формат взаимодействия планируется в 2027 году.

Директор Агентства наземного транспорта Грузии Бакур Микадзе отметил, что электронные разрешения сведут к минимуму бумажную работу, а цифровая система ускорит рассмотрение заявок и повысит общую эффективность перевозок.

Напомним ранее с начала июля 2026 года аналогичная система выдачи электронных разрешений применяется грузинскими перевозчиками для транспортных операций с Турцией.