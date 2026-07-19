КСИР ударил по базам в Кувейте и Бахрейне

Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне, о проведении атаки заявили в КСИР. Использованы ракеты и дроны.

Базы США в Кувейте и Бахрейне подверглись атаке со стороны Ирана, следует из сообщения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На базе Арифджан ракетами класса земля - земля были атакованы американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Уничтожены радиолокационная станция дальнего действия, коммуникационный центр, системы спутниковой связи, а также радар противоракетной обороны.

На авиабазе Али ас-Салем КСИР уничтожил ангар для американских беспилотников MQ9.

Также удары были выполнены по базе Ахмед аль-Джабер, где были ликвидированы несколько военных целей.

"Уничтожили американский радар раннего предупреждения, радарную систему противоракетной обороны, радар AN/FPS-117, систему противовоздушной обороны Patriot и систему спутниковой связи, поддерживающую противовоздушную оборону на авиабазе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте "

– КСИР

Кроме того, удары нанесены по целям в Бахрейне.

"В ходе 24-й волны операции "Наср-2" нанесли одновременные удары ракетами и беспилотниками, в результате которых были поражены и полностью уничтожены американская радиолокационная станция в Мухарраке (Бахрейн) и американская система ПВО Patriot в Риффе (Бахрейн)"

– КСИР