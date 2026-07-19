Вестник Кавказа

В Иране сообщили о подрыве двух судов в районе Ормуза

Вид на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Через Ормузский пролив пытались пройти два нефтяных танкера, сообщили в КСИР. Иранские военные отметили, что оба судна подорвались.

Два танкера с нефтью подорвались в районе Ормузского пролива. Об этом сказано в заявлении, распространенном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Из заявления следует, что судна собирались пересечь Ормуз по небезопасному маршруту.

По данным агентства IRNA, в настоящее время спасатели занимаются эвакуацией членов экипажа этих танкеров из зоны происшествия.

Ранее сегодня в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) поведали, что американские военные перенаправили еще семь судов с момента возобновления морской блокады Ирана.

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