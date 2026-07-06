Около 1 млн туристов посетили Кабардино-Балкарию с начала года

​Туристический поток в Кабардино-Балкарию с начала 2026 года достиг отметки около миллиона человек благодаря стабильно растущему интересу к курортам республики.

​В Кабардино-Балкарии около 1 млн туристов отдохнули с начала 2026 года, что на 2,4% больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма КБР.

​За первые шесть месяцев 2026 года регион посетили 934 тыс человек. Абсолютным лидером по динамике стал Нальчик, где количество гостей выросло на 66% и достигло 95 тыс человек.

​Увеличение турпотока в ведомстве связывают с развитием инфраструктуры и вниманием гостей к достопримечательностям Нальчика. Руководство республики делает акцент на модернизации здравниц, создании новых маршрутов и продвижении событийного туризма.

​В первом полугодии санаторно-курортное лечение в Нальчике прошли 27 тыс отдыхающих из более чем 50 регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Этот показатель на 22,7% превышает данные 2025 года, подтверждая востребованность местных лечебных источников и программ оздоровления.

​Напомним ранее в 2025 году в профильных учреждениях Нальчика санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли на 22,7% меньше человек, что стало стимулом для активного развития программ восстановления здоровья.