Турция ищет покупателя С-400

Турция продолжает поддерживать контакты с третьими странами по вопросу реэкспорта российских зенитных ракетных систем С-400, пишет газета Türkiye.
Ссылаясь на главу турецкого оборонного ведомства, издание утверждает, что Анкара стремится устранить преграды для возвращения в программу США по реализации истребителей F-35.
Согласно источникам, министр обороны Турции Яшар Гюллер ответил на письменные запросы депутатов парламента о возможности продать российские С-400, из-за которых Анкара в 2019 году была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.
"В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран"
– Türkiye
Отмечается, что планы оборонного ведомства "разрабатываются тщательно и компетентно, с учетом анализа текущих и будущих угроз".
Напомним, ранее издание Hürriyet писало о том, что российские будут перепроданы одной из стран Персидского залива – Катару или ОАЭ.