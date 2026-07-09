Турция ищет покупателя С-400

Анкара ведет переговоры с третьими странами по поводу продажи приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, сообщают турецкие СМИ.

Турция продолжает поддерживать контакты с третьими странами по вопросу реэкспорта российских зенитных ракетных систем С-400, пишет газета Türkiye.

Ссылаясь на главу турецкого оборонного ведомства, издание утверждает, что Анкара стремится устранить преграды для возвращения в программу США по реализации истребителей F-35.

Согласно источникам, министр обороны Турции Яшар Гюллер ответил на письменные запросы депутатов парламента о возможности продать российские С-400, из-за которых Анкара в 2019 году была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.

"В рамках продолжающегося процесса с США в военно-политической сфере, набирающего позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам, доставшимся из прошлого и также касающихся третьих стран"

– Türkiye

Отмечается, что планы оборонного ведомства "разрабатываются тщательно и компетентно, с учетом анализа текущих и будущих угроз".

Напомним, ранее издание Hürriyet писало о том, что российские будут перепроданы одной из стран Персидского залива – Катару или ОАЭ.