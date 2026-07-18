Новое соглашение между США и Ираном включает взаимный отказ от агрессии - СМИ

По сообщениям СМИ новая инициатива по снижению эскалации между Ираном и США и возможные договоренности предполагают полный отказ обеих сторон от агрессивных действий.

США и Иран получили от стран-посредников предложение заключить новое соглашение, которое обязывает обе стороны полностью прекратить любые агрессивные и враждебные действия, сообщает телеканал Al Hadath.

​По данным источников предложение по соглашению между странами включает прекращение враждебных действий и выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании, который был ранее подписан сторонами.

​Напомним ранее страны-посредники передали Ирану предложение по деэскалации с США, которое подразумевает установление режима прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления полноценного соглашения