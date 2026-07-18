Вестник Кавказа

Новое соглашение между США и Ираном включает взаимный отказ от агрессии - СМИ

Новое соглашение между США и Ираном включает взаимный отказ от агрессии - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ новая инициатива по снижению эскалации между Ираном и США и возможные договоренности предполагают полный отказ обеих сторон от агрессивных действий.

США и Иран получили от стран-посредников предложение заключить новое соглашение, которое обязывает обе стороны полностью прекратить любые агрессивные и враждебные действия, сообщает телеканал Al Hadath. 

​По данным источников предложение по соглашению между странами включает прекращение враждебных действий и выполнение пунктов меморандума о взаимопонимании, который был ранее подписан сторонами.

​Напомним ранее страны-посредники передали Ирану предложение по деэскалации с США, которое подразумевает установление режима прекращения огня на 10 дней для обсуждения вариантов восстановления полноценного соглашения

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.