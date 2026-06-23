Вестник Кавказа

Свет пропал в Домбае

Свет пропал в Домбае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители и гости курортного поселка Домбай сегодня остались без электричества, работы по устранению последствий аварии уже ведутся.

Авария стала причиной отсутствия энергоснабжения в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, рассказали в филиале "Россети Северный Кавказ, компании "Карачаево-Черкесскэнерго".

"Ограничение электроснабжения вызвано технологическим нарушением"

– "Карачаево-Черкесскэнерго"

Над устранением аварии работают две бригады энергетиков, у них есть спецтехника и требующиеся для процесса материалы.

В сообщении также подчеркивается, что подходить к оборванным проводам ЛЭП нельзя ближе, чем на 8 м. Кроме того, запрещается делать что-либо самостоятельно для восстановления электроснабжения.

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