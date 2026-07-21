Туристов унесло в море из-за течения реки в Сочи

Двое отдыхающих в Сочи были унесены в Черное море из-за попытки перейти горную реку вброд. Один из них погиб.

Течение горной реки унесло в Черное море двоих мужчин в Сочи, рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Сообщается, что туристы хотели попробовать перейти горную реку вброд.

Инцидент произошел в Лазаревском районе Сочи в районе пляжа "Багратион", рассказали спасатели.

Один из мужчин погиб, его нашли на удалении около 50 м от береговой линии моря и в 100 м от устья реки.

"27 июля при переходе вброд горной реки Псезуапсе течением и волной смыло в море двух человек. Спасатели обнаружили утонувшего туриста в акватории Черного моря, эвакуировав его на берег, спасатели проводили реанимационные мероприятия до приезда скорой помощи. К сожалению, врачи констатировали смерть мужчины"

— МЧС России

Второго туриста в настоящее время ищут: водолазы обследуют акваторию Черного моря, а служба "Кубань-СПАС" осуществляет поиск с воды и с берега.

"Сегодня утром с базы Лазаревского подразделения для продолжения поиска вышел катер МЧС России"

— МЧС России