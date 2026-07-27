Осенью 2026 года в Грузии запустят новую взлетную полосу длиной 3,6 км

Осенью 2026 года в международном аэропорту Кутаиси планируют открыть новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,6 км, которая станет самой длинной в Грузии.

В Грузии в международном аэропорту Кутаиси осенью 2026 года откроется новая взлетно-посадочная полоса. Об этом заявляет министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

"Она станет самой длинной в нашей стране... Если текущие инфраструктурные работы будут полностью соответствовать плану и графику, мы ожидаем, что к осени этого года сможем открыть новую взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки и ввести их в полную эксплуатацию"

- Мариам Квривишвили

Строительство объекта протяженностью 3,6 км в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года. Реализация проекта общей стоимостью 240 млн лари (около $91,6 млн) будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а также позволит добавить рейсы на дальние расстояния.

"У нас появится возможность принимать грузовые и пассажирские самолеты всех размеров в международном аэропорту Кутаиси. Это значительно увеличит пропускную способность аэропорта, мы сможем принимать больше рейсов"

- Мариам Квривишвили

В течение следующих трех месяцев будут полностью завершены текущие строительные работы, предшествующие вводу полосы в эксплуатацию, а в настоящее время уже заканчивается установка осветительного оборудования и других навигационных систем.

После этого международный аэропорт Кутаиси станет единственным в Грузии, который сможет обслуживать большие самолеты без ограничений. Сегодня комплекс работает под кодом D, а длина его полосы составляет 2,5 км, что обеспечивает прием исключительно самолетов средней грузоподъемности.