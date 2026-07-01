Наблюдатели от СНГ примут участие в выборах в России и Казахстане

Исполком СНГ получил приглашение наблюдать за выборами в Госдуму и Курултай Казахстана. Миссии начнут работу уже в начале августа.

Миссии наблюдателей СНГ примут участие в выборах в Госдуму 20 сентября, сообщил первый заместитель генсека СНГ Игорь Петришенко.

В ходе общения с журналистами он также отметил, что наблюдатели Содружества посетят выборы в Курултай Казахстана.

"Мы получили соответствующее приглашение и в Казахстан (на парламентские выборы - ред.), и, соответственно, по наблюдению выборов в Госдуму Федерального Собрания РФ 20 сентября"

– Игорь Петришенко

Отмечается, что работать миссии начнут уже в следующем месяце – 3 и 5 августа — сначала в Казахстане, а потом и в России.

Напомним, выборы в однопалатный парламент Казахстана (Курултай) пройдут 23 августа. В России выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября.