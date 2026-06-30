В Казахстане назвали дату выборов в новый однопалатный парламент

Выборы в Курултай Казахстана состоятся 23 августа. Это будут первые выборы в реформированный однопалатный парламент.
Выборы в новый парламент Казахстана назначены на 23 августа. Указ об этом подписал глава центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев.
"Постановляю: назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года"
– Касым-Жомарт Токаев
Напомним, что сегодня в Казахстане вступила в силу новая конституция, согласно которой в стране реформируется парламент. Теперь законодательный орган, получивший название Курултай, будет однопалатным (Сенат Парламента прекращает свою работу).