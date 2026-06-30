Вестник Кавказа

В Казахстане назвали дату выборов в новый однопалатный парламент

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы в Курултай Казахстана состоятся 23 августа. Это будут первые выборы в реформированный однопалатный парламент.

Выборы в новый парламент Казахстана назначены на 23 августа. Указ об этом подписал глава центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаев.

"Постановляю: назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года"

– Касым-Жомарт Токаев

Напомним, что сегодня в Казахстане вступила в силу новая конституция, согласно которой в стране реформируется парламент. Теперь законодательный орган, получивший название Курултай, будет однопалатным (Сенат Парламента прекращает свою работу).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.