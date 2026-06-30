Вашингтон и Тегеран в ближайшее время создадут двусторонний канал связи

США и Иран в самом скором времени запустят особый информационный канал, с помощью которого можно будет отслеживать нарушения согласованного ранее меморандума.

Особый канал для обмена информацией по нарушениям американо-иранского меморандума создадут Вашингтон и Тегеран, такую меру анонсировал замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

По его словам, инициатива по запуску оперативного канала связи наблюдательной группы будет реализована в ближайшие часы – до завтра.

"Выявленные недостатки в меморандуме о взаимопонимании будут официально и документально доведены до сведения, обсуждены и по ним будут приняты решения"

– Казем Гарибабади

Стоит отметить, что ранее в МИД Исламской Республики рассказали, от чего зависит время старта переговоров по окончательному соглашению – непременным условием, по заявлению Тегерана, является выполнение Вашингтоном положений меморандума о взаимопонимании.