США передадут Ирану $3 млрд из замороженных активов

Иран сможет получить $3 млрд из замороженных активов, такая договоренность была достигнута на встрече с США в Катаре, пишут СМИ.

Вашингтон и Тегеран предварительно договорились о выделении Ирану $3 млрд из замороженных активов, передает со ссылкой на источники телеканал Al Arabiya.

"Предварительное соглашение о выделении $3 млрд Ирану было достигнуто в ходе непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе"

– телеканал

В сообщении не уточняется, какие именно активы получит Иран – замороженные в США или в других странах.

Непрямые переговоры в Катаре стартовали накануне и продолжаются сегодня.