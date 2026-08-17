Вестник Кавказа

Азербайджан и Казахстан запустят Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи в конце года

Азербайджан и Казахстан запустят Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи в конце года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ввод в эксплуатацию Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Азербайджаном и Казахстаном планируется на последний квартал нынешнего года.

Волоконно-оптическая линия связи между Азербайджаном и Казахстаном начнет действовать в последнем квартале текущего года. Такие сроки обозначили в Комитете телекоммуникаций Министерства ИИ и цифрового развития Казахстана

В ведомстве пояснили, что в данный момент в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) уже идут пусконаладочные работы. Ввод ВОЛС в эксплуатацию состоится, согласно графику, в IV квартале этого года, передает Report.

В комитете добавили, что самый сложный этап, то есть прокладка кабеля по дну Каспия, завершен, так что воплощение масштабного проекта в жизнь выходит на последнюю стадию.

В ведомстве напомнили, что в дальнейшем к этому цифровому коридору смогут присоединиться и другие страны Центральной Азии.

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