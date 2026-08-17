Как Азербайджан, Узбекистан и Казахстан стали "средними державами" Евразии?

В новой геополитической реальности влияние измеряется не только размером армии или ВВП, но и способностью контролировать то, без чего другим не обойтись: транспортные коридоры, энергоресурсы, критические минералы и дипломатические каналы.

Что такое "мини-средняя сила"?

Термин middle power (средняя сила) традиционно относят к странам наподобие Турции, Южной Кореи или Ирана — игроквс с глобальным охватом, но без статуса сверхдержавы. Издание Financial Times на днях предложило расширить этот термин и выделить внутри него "мини-среднюю силу". Это государства, которые не диктуют мировую повестку, зато делают ее невозможной без своего участия. К ним-то издание и предлагает отнести три страны прикаспийского региона - Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Ключевая идея состоит в том, что эти государства играют весомую роль в цепочках поставок, доступе к рынкам (включая энергетику), а соседние крупные игроки, как Москва и Пекин заинтересованы в сотрудничестве с ними.

Сила Узбекистана

Узбекистан — самая населенная страна Центральной Азии (около 37 млн человек) и географический центр этого региона, одновременно тяготеющего и к Китаю, и к России, и к Европе, и к Ближнему Востоку. Это делает Ташкент естественным узлом региональной торговли и дипломатии.

За последние годы Узбекистан активно диверсифицировал внешние связи: углубил сотрудничество с ЕС и США, развивает отношения с Турцией и странами Персидского залива, сохраняя при этом тесные экономические связи с Россией и Китаем. В 2025-2026 годах товарооборот с ЕС вырос более чем на 20%, а прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность и логистику увеличились на 35% по сравнению с 2023 годом.

Внутри своего региона Ташкент выступает инициатором многосторонних форматов: от водно-энергетического диалога до совместных транспортных проектов. В 2026 году Узбекистан, Казахстан и Азербайджан договорились о синхронизации таможенных процедур на ключевых участках Среднего коридора, что сократило время транзита грузов из Китая в Европу на 15-20%.

Казахстан - ресурсы и транзит

Казахстан уже давно стратегически важен благодаря нефти и урану: страна входит в топ-15 мировых производителей нефти и является крупнейшим производителем урана, обеспечивая около 40% мировой добычи. Но в 2026 году Астана усилила свою роль как транзитный хаб между Россией и Китаем, а также как ключевой игрок в Среднем коридоре.

Средний коридор (или Транскаспийский международный транспортный маршрут) связывает Китай и Европу через Центральную Азию, Каспий, Южный Кавказ и Турцию. В 2025 году объем грузов по этому маршруту вырос на 45% по сравнению с 2023 годом, достигнув 3,2 млн т, а в первом полугодии 2026 года — еще на 30%. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан координируют развитие портовой инфраструктуры (порты Актау, Курык, Баку, Алят) и железнодорожных узлов для обеспечения стабильности работы Среднего коридора.

Параллельно три страны строят Каспийский "зеленый" энергокоридор — проект передачи электроэнергии, добытой из возобновляемых источников, из Центральной Азии в Европу через подводный кабель. Ожидается, что к 2030 году мощность коридора достигнет 4 ГВт, что позволит экспортировать до 10 млрд кВт/ч в год.

Азербайджан: энергетика, логистика и дипломатия

Баку контролирует ключевые участки нефте- и газопроводов (Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP), через которые каспийские углеводороды поступают в Европу. В 2025 году экспорт газа из Азербайджана в ЕС вырос на 12%, достигнув 12,5 млрд кубометров, а к 2027 году планируется увеличить поставки до 20 млрд кубометров в год.

В логистике Азербайджан усиливает роль порта Алят и железнодорожного узла, через который проходят грузы по Среднему коридору. В 2026 году пропускная способность порта выросла на 25%, а время обработки контейнеров сократилось на 30%.

Значение Баку для Европы может вырасти ввиду снижения поставок газа из России и слабой заполненности газовых хранилищ (около 60%) к предстоящей зиме.

Между Москвой и Пекином: многовекторность

Помимо экономики, энергетики и транспорта важная особенность Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, позволяющая причислить их к средним державам, состоит в том, что, имея тесные отношения со всеми глобальными игроками, включая Россию, Китай, ЕС и США, им удается не впасть в зависимость от одного игрока и балансировать внешние связи.

Узбекистан и Казахстан сохраняют тесные экономические и политические связи с Москвой и Пекином, но одновременно развивают отношения с Турцией, ЕС и США. В 2025-2026 годах объем торговли Казахстана с ЕС вырос на 18%, а с Турцией — на 22%. Узбекистан увеличил экспорт в страны Персидского залива на 35%, а прямые инвестиции из ЕС в узбекскую экономику выросли на 40%.

Такой баланс в условиях растущей глобальной конфронтации и фрагментации международной системы становится еще более ценным и редким явлением.

Отдельно также стоит отметить, что три страны наращивают взаимные политические и экономические связи по разным форматам. Во-первых, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан входя в Организацию тюркских государств, во-вторых, президента АР Ильхама Алиева уже традиционно приглашают на саммиты стран Центральной Азии. В-третьих, три государства образовали свой формат: в ноябре 2025 года Алиев в Баку провел встречу с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и узбекского коллеги Шовката Мирзиеева.