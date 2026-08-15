Россия переводит экспорт в Армению на азербайджанский транзит

Россия последовательно наращивает грузоперевозки в Армению через железнодорожную сеть Азербайджана: в начале августа по азербайджанскому маршруту проследовали уже три грузовых поезда с 3 тыс т зерна и 700 т угля. Анализ статистики показывает, что удобный для масштабных поставок азербайджанский транзит занимает все большую долю грузооборота России и Армении.

Осенью прошлого года Азербайджан создал новую логистическую реальность на Южном Кавказе: по решению президента Ильхама Алиева с 21 октября 2025 года был открыт транзит грузов в Армению по азербайджанской территории. Благодаря этому Россия смогла усовершенствовать торговые контакты с Арменией, поскольку появилась возможность перевозить основные позиции российского экспорта на армянский рынок самым удобным в условиях Южного Кавказа способом – по железной дороге. Практика первых десяти месяцев поставок по этому маршруту показала, что он интересен и российским экспортерам, и армянским импортерам.

Новый путь для зерна

Ключевой статьей российского экспорта в Армению через Азербайджан вполне предсказуемо стала пшеница. Армения почти полностью зависит от зернового импорта из РФ: к примеру, в январе-ноябре 2025 года, до открытия азербайджанского транзита, на Россию пришлось 99,8% всех ввезенных в республику зерновых, суммарно 366,4 тыс т.

Отметим, что до ноября 2025 года, когда в Армению через Азербайджан ушел первый поезд с российским зерном, основным способом доставки российского зерна на армянский рынок был автомобильный маршрут через Грузию, по Военно-Грузинской дороге, известной нестабильностью своей работы, в особенности в зимний период. Перевозка одного грузовика с зерном обходится Армении в $3,5-5 тыс в зависимости от пункта назначения. Дополнительный вариант – доставка морем из черноморских портов РФ, прежде всего Новороссийска, в грузинские порты. Такой маршрут требовал перевалки зерна в порту и дальнейшей доставки по территории Грузии.

Запуск азербайджанского транзита создал более стабильный маршрут наземных поставок зерна из России в Армению, снизил нагрузку на Военно-Грузинскую дорогу и позволил сэкономить на транспортных затратах, поскольку тарифы на перевозку грузов по железной дороге существенно ниже автомобильных тарифов.

Динамика поставок по азербайджанскому транзиту

Итак, 6 ноября 2025 года российское зерно впервые за 30 лет прибыло в Армению по железной дороге транзитом через Азербайджан. Это был состав из 15 вагонов с более 1 тыс т пшеницы. Тогда же пробную поставку в Армению произвел Казахстан – 8 ноября по маршруту проследовала тысяча тонн казахстанской пшеницы. Россия с самого начала проявила заинтересованность в азербайджанской логистике: 8 ноября Минтранс РФ сообщил о планах отправить в Армению в ближайшие месяцы порядка 130 вагонов пшеницы.

23 декабря со станции Гмелинка в Волгоградской области в Армению через Азербайджан отправили состав из семи вагонов, причем до конца года планировалось перевезти еще около 30 вагонов или более 2 тыс т зерна. Одновременно началось обсуждение расширения номенклатуры грузов, в частности, за счет удобрений.

С первых месяцев 2026 года объемы транзита российских грузов через Азербайджан активно растут после апробирования маршрута в ноябре-декабре 2025 года. 4 января из России были отправлены пять вагонов с 349 т зерна. К 8 января по железной дороге в Армению уже поступило 8,485 тыс т российского зерна, еще 4,103 тыс т находилось в пути.

В феврале состоялась одна из крупнейших на тот момент отправок. 1 февраля в Армению направили состав из 25 вагонов с 1,746 т зерна. К этому времени общий объем отправленного российского зерна достиг 19,9 тыс т, или 285 вагонов. 11 февраля в РЖД сообщили, что перевозки по маршруту стали регулярными.

В марте поставки продолжились несколькими партиями. 9 марта из Баку отправили семь вагонов с 488 т зерна, 11 марта – еще 11 вагонов с 1,023 тыс т, а 19 марта – семь вагонов с 488 т. К концу месяца общий объем перевезенного зерна превысил 23 тыс т.

В апреле объем превысил 25 тыс т. 1 апреля через Азербайджан отправили пять вагонов с 349 т зерна, 24 апреля – еще 350 т. 30 апреля в составе очередной отправки было четыре вагона с 279 т зерна и три вагона удобрений.

В мае объем поставок продолжил увеличиваться. 15 мая со станции Баладжары в Баку отправили 14 вагонов с 977 т зерна, после чего общий объем зернового транзита превысил 27 тыс т. 28 и 29 мая в Армению направили еще восемь вагонов, четыре из которых перевозили пшеницу, а четыре – удобрения.

В июне перевозки приобрели еще более регулярный характер. 1 июня отправили два вагона с 139 т пшеницы, 15 и 20 июня по семь вагонов с 490 т зерна в каждой партии. 23 июня еще 10 вагонов доставили 700 т пшеницы. К этому моменту общий объем поставок превысил 33 тыс т.

3 июля с Баладжары отправили 14 российских вагонов с 976 т пшеницы, а 10 июля общий объем превысил 36 тыс т. 13 июля была заявлена очередная партия из семи вагонов объемом 490 т.

В текущем месяце рост зерновых поставок в Армению через Азербайджан продолжился. 6 августа отправили 14 вагонов с 979 т пшеницы, после чего общий объем экспорта с начала 2026 года превысил 36 тыс т. 8 августа было отправлено еще 15 вагонов с 1 049 т пшеницы и 10 вагонов с 700 т угля. К этому моменту объем зерновых поставок превысил 37 тыс т. 15 августа в Армению направили еще восемь вагонов с 560 т зерна.

Таким образом, за десять месяцев маршрут прошел путь от первой партии в ноябре 2025 года до регулярных поставок десятков тыс т зерна. Если за два месяца 2025 года по азербайджанским железным дорогам было перевезено в Армению 5 580 т российского зерна, то к августу 2026 года совокупный объем зерновых поставок по маршруту превысил 42 тыс т.

Другие товары

Наряду с зерном Россия в течение года расширяла перечень других перевозимых через Азербайджан в Армению грузов. 7 мая 2026 года из России в Армению через Азербайджан отправили первые два вагона алюминия (в составе поезда находились девять вагонов с зерном).

В мае начались также поставки муки и карбамида. 28 мая в Армению направили 126 т карбамида и 67 т муки. Параллельно продолжались поставки удобрений. К началу июня через Азербайджан в Армению уже поступило более 6 тыс т российских удобрений, 133 т алюминия и 68 т гречки.

В июне к этим грузам добавился уголь. 9 июня впервые по маршруту отправили шесть вагонов с 414 т антрацита. В тот же день в Армению направили еще 12 вагонов с 828 т удобрений.

В июле начались поставки пропана. 6 июля из России через Азербайджан в Армению отправили 30 вагонов с 1,026 тыс т пропана. К этому моменту объем перевозимых по маршруту удобрений достиг около 8 тыс т.

Таким образом, в последние месяцы маршрут перестал использоваться только для перевозки зерна. По нему регулярно отправляют удобрения, алюминий, муку, карбамид, гречку, уголь и пропан. В то же время крупнейшим грузом по объему перевозок в Армению по азербайджанскому транзиту остается пшеница.

Перспективы азербайджанского транзита

Статистика показывает, что перевозки через Азербайджан в Армению обретают все большую популярность у российских экспортеров. При этом по масштабам торговли железнодорожный маршрут пока остается дополнительным вариантом доставки. Из тех 430-450 тыс т зерна, что Россия ежегодно поставляет в Армению, азербайджанский транзит обеспечивает порядка 11-12%, остальное идет по-прежнему по Военно-Грузинской дороге и по морю в грузинские порты.

Динамика роста грузоперевозок из РФ в Армению через Азербайджан в 2026 году позволяет прогнозировать, что с течением времени на азербайджанский транзит будет приходиться все большая доля российско-армянского грузооборота. Об этом говорит в том числе и расширение транзитной номенклатуры.

Азербайджан определенно фиксирует эту тенденцию: со следующего года начнется масштабная модернизация всей железнодорожной линии от российской границы до ключевого железнодорожного узла Баладжары в Баку. Таким образом Азербайджан поддержит не только рост грузоперевозок по Международному транспортному коридору "Север-Юг" в сторону Ирана, но и поставки российских товаров в Армению, приносящие выгоду всем участникам азербайджанского транзита.