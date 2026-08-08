Поезд с российской пшеницей отправился из Азербайджана в Армению

Транзитом через территорию Азербайджана в Армению направлен грузовой состав из восьми вагонов, перевозящий 560 т российской пшеницы в сторону станции Бёюк-Кясик.

Сегодня со станции Баладжары в Баку в Армению отправился грузовой поезд из восьми вагонов с 560 т российской пшеницы. Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Указанный состав в настоящее время движется в направлении станции Бёюк-Кясик. Ранее через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 42 тыс т пшеницы, около 9 тыс т удобрений, 1 136 т пропана, 133 т алюминия, 1 114 т угля и 67 тыс т древесины.

Отметим, из Азербайджана в Армению также были экспортированы нефтепродукты. В рамках этих поставок отправлено около 15 тыс т дизельного топлива и порядка 5 тыс т бензина марок АИ-92 и АИ-95.