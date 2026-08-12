Выплаты на 3,8 млрд рублей получили пострадавшие от наводнений в Дагестане и Чечне

В МЧС России озвучили общую сумму выплат, которые были направлены пострадавшим от наводнений в Чечне и Дагестане этой весной, а также количество их получателей.

Жители Дагестана и Чечни, понесшие ущерб в результате спровоцированных ливнями подтоплений весной этого года, получили на данный момент свыше 3,8 млрд рублей выплат, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС РФ.

В нем также отмечается, что за минувшую неделю число находящихся в обработке заявлений на получение финпомощи в Дагестане стало меньше на 24, в Чечне – на 189.

"Всего выплаты получили более 99 тыс граждан на общую сумму свыше 3,8 млрд рублей"

– МЧС России

В ведомстве заверили, что процесс выдачи выплат продолжается.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в пострадавших от наводнений районах строятся семь образовательных учреждений, для чего используются быстровозводимые конструкции. Они должны быть завершены к 30 августа. Некоторые школы, при восстановлении которых не обойтись без капитального строительства, будут возведены позже, вместо них дети будут ходить в школы в ближайших населенных пунктах.

По данным Минздрава России, из быстровозводимых конструкций в Чечне создаются подстанции скорой помощи, в Дагестане – медучреждения и фельдшерско-акушерские пункты.