Кушнер посетит Израиль для переговоров по Газе – СМИ

Axios: зять Дональда Трампа посетит Израиль на следующей неделе. Стороны обсудят дальнейшую реализацию мирного плана по Газе.

Джаред Кушнер намерен на следующей неделе посетить Израиль для проведения консультаций по урегулированию в секторе Газа. Зять лидера США Дональда Трампа будет обсуждать с израильскими союзниками следующий этап плана по мирному урегулированию в регионе, передает портал Axios.

"Стороны пытаются перейти к следующему этапу плана по Газе, на котором основное внимание уделяется разоружению [формирований радикального палестинского движения] ХАМАС и потенциальному выводу израильских сил"

– Axios

По словам источника в Белом доме, поездка направлена на сглаживание противоречий между США и Израилем по проекту мирного урегулирования. Белый дом нацелен настроить координацию между сторонами.

Сообщается, что вместе с Кушнером в Израиль направится гендиректор Совета мира Николай Младенов.