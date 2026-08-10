Катер врезался в скалу в Дагестане – есть жертва

Трагедия произошла сегодня днем в Дагестане на реке Сулак: погибла одна из пассажирок катера, который врезался в скалу.

Женщина скончалась после опрокидывания катера, который столкнулся со скалой в Чиркейском водохранилище на реке Сулак в Дагестане, подробности трагедии рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, сегодня днем на реке Сулак в Казбековском районе катер врезался в скалу и от удара перевернулся. На его борту было восемь пассажиров.

"В результате инцидента 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия"

– Западное СУТ СКР

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности, из-за чего по неосторожности погиб человек. Идет расследование.