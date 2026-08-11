Вестник Кавказа

Еще один саудовский корабль атакован в Баб-эль-Мандебском проливе

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщают о еще одной атаке хуситов на саудовской корабль. Нападение случилось в Баб-эль-Мандебском проливе.

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" ударили в Баб-эль-Мандебском проливе по кораблю Саудовской Аравии.

По данным агентства Reuters, судно перевозило военную технику.

Это уже второй случай атаки хуситов на саудовский корабль в Баб-эль-Мандебском проливе за последние 24 часа. Накануне они ударили баллистической ракетой по коммерческому судну, в результате чего погибли несколько членов экипажа.

Напомним, хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами в конце июля, когда хуситы объявили о морской блокаде королевства. Поводом для эскалации стала атака на самолет с членами движения 13 июля.

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