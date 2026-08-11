Вестник Кавказа

Пакистан рассчитывает на визит Путина в 2027 году

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Пакистане ожидают визита Владимира Путина в следующем году. Визит главы государства планируется в рамках саммита глав государств ШОС.

Исламабад ожидает визит президента России Владимира Путина в Пакистан в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил диппредставитель Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи. 

"В следующем году состоится саммит глав государств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. И мы, конечно, особенно ждем визита господина Путина в Пакистан"

– Нияз Тирмизи 

Заявление было сделано в рамках пресс-конференции, которая приурочена к 79-й годовщине независимости Пакистана, которая отмечается 14 августа.  

Отметим, что Москва и Исламабад ранее договорились о запуске первого железнодорожного маршрута между странами. Поезда будут следовать по направлениям Москва – Фейсалабад и Москва – Карачи.

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