Пакистан рассчитывает на визит Путина в 2027 году

Исламабад ожидает визит президента России Владимира Путина в Пакистан в рамках саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил диппредставитель Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.
"В следующем году состоится саммит глав государств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. И мы, конечно, особенно ждем визита господина Путина в Пакистан"
– Нияз Тирмизи
Заявление было сделано в рамках пресс-конференции, которая приурочена к 79-й годовщине независимости Пакистана, которая отмечается 14 августа.
Отметим, что Москва и Исламабад ранее договорились о запуске первого железнодорожного маршрута между странами. Поезда будут следовать по направлениям Москва – Фейсалабад и Москва – Карачи.