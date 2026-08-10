Вестник Кавказа

Началось строительство ж/д от границы Нахчывана с Арменией в сторону Ордубада

Началось строительство ж/д от границы Нахчывана с Арменией в сторону Ордубада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
АЖД ведут работы по строительству участка железной дороги протяженностью в 7 км в районе Ордубада. Проект позволит связать ж/д коммуникации Нахчывана с Зангезурским коридором.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ведут работы по строительству железной дороги в рамках Зангезурского коридора

Работы ведутся на участке в 7 км от границы Армении и Нахчывана в сторону Ордубада. К настоящему моменту специалисты провели работы с грунтом, а также проложили рельсы на дистанции в 700 м от станции Саламмелик. 

Отметим, что работы по реконструкции региональной ж/д сети стартовали в конце 2025 года, затронув участки Саламмелик, Ордубад, Аза и Джульфа. После завершения работ годовая грузоподъемность ж/д пути составит 15 млн т. 

Реализация проекта позволит связать железные дороги Нахчывана с Зангезурским коридором в районе Ордубада, что также в перспективе обеспечит прямую связь Азербайджана с Турцией.

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